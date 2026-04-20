Ausblick: Qualitas Controladora SAB de CV (I) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Qualitas Controladora SAB de CV (I) lässt sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Qualitas Controladora SAB de CV (I) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,51 MXN. Das entspräche einer Verringerung von 35,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,41 MXN erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Qualitas Controladora SAB de CV (I) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 20,16 Milliarden MXN abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,04 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,46 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,71 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 81,30 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 73,44 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net