Ausblick: Quanex Building Products informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Quanex Building Products wird sich am 03.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten schätzen, dass Quanex Building Products für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,658 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Quanex Building Products im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 497,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 495,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,45 Prozent gesteigert.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,87 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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Quanex Building Products Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.03.19
|Quanex Building Products Buy
|Seaport Global Securities
|19.07.17
|Quanex Building Products Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|08.03.17
|Quanex Building Products Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.