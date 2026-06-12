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Ausblick: Quantum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

14.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Quantum Corp Registered Shs
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Quantum wird sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,305 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 21,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 72,8 Millionen USD gegenüber 59,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,430 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -22,350 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 274,4 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 274,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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