Ausblick: QuantumScape legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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QuantumScape wird am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass QuantumScape im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,178 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,210 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,697 USD, gegenüber -0,760 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 0,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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