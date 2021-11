Ausblick: Quhuo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Quhuo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.11.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,560 CNY gegenüber -0,240 CNY im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,15 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 49,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 769,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,350 CNY, gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 4,17 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,58 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net