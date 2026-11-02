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Ausblick: QuidelOrtho stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Aktien
QuidelOrtho Corporation Registered Shs
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QuidelOrtho lässt sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird QuidelOrtho die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,202 USD gegenüber -10,780 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 627,8 Millionen USD – ein Minus von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QuidelOrtho 700,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,771 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -16,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,54 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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