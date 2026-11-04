Ausblick: Quoin Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

04.11.26 07:01 Uhr

Quoin Pharmaceuticals wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quoin Pharmaceuticals für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,516 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -235,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

Quoin Pharmaceuticals soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -6,076 USD aus. Im Vorjahr waren -522,110 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net