Ausblick: Radiant Logistics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Radiant Logistics wird am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,043 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 214,0 Millionen USD gegenüber 214,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,240 USD je Aktie, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 903,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 902,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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