Ausblick: RadNet präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

07.11.26 07:01 Uhr

RadNet wird am 08.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,221 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 215,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 22,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 640,0 Millionen USD gegenüber 522,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,514 USD im Vergleich zu -0,250 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,51 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net