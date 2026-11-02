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Vor Zahlenvorlage

Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Raiffeisen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raiffeisen
56.50 EUR -0.70 EUR -1.22 %
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Raiffeisen stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,97 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 43,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,47 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,49 EUR, gegenüber 3,82 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 8,41 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 14,02 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Raiffeisen Bank International

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Datum Rating Analyst
29.11.12 Raiffeisen Bank International hold Société Générale Group S.A. (SG)
29.11.12 Raiffeisen Bank International equal-weight Morgan Stanley
29.11.12 Raiffeisen Bank International underperform Exane-BNP Paribas SA
07.09.12 Raiffeisen Bank International hold Société Générale Group S.A. (SG)
06.09.12 Raiffeisen Bank International reduce Nomura

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