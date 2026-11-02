Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vor Zahlenvorlage

02.11.26 07:01 Uhr

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Raiffeisen.

Raiffeisen stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,97 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 43,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,47 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,49 EUR, gegenüber 3,82 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 8,41 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 14,02 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net