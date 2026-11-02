Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Raiffeisen.
Werte in diesem Artikel
Raiffeisen stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,97 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 43,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,47 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,49 EUR, gegenüber 3,82 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 8,41 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 14,02 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Raiffeisen
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Raiffeisen
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Raiffeisen Bank International