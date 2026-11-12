DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,80 +1,7%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.418 -0,3%Euro 1,1077 -0,1%Öl 92,6 -0,2%Gold 3.980 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Rakuten legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rakuten Inc (spons. ADRs)
3.50 EUR -0.06 EUR -1.69 %
Charts | News | Analysen

Rakuten präsentiert am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,007 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rakuten ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,32 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rakuten einen Umsatz von 4,26 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,037 USD aus. Im Vorjahr waren -0,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 17,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Rakuten Aktie News

Werbung

Rakuten Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rakuten nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.