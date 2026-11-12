Ausblick: Rakuten präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

12.11.26 07:01 Uhr

Rakuten wird am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rakuten im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,398 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -12,400 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Rakuten 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 680,32 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rakuten 628,56 Milliarden JPY umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -6,215 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -82,240 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.764,40 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 2.496,58 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net