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Ausblick: Rallis India legt Quartalsergebnis vor

26.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rallis India Ltd
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Rallis India wird am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,067 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,670 INR je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,30 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,37 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,14 INR je Aktie, gegenüber 6,43 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 28,94 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 26,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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