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Ausblick: Raymond James Financial legt Quartalsergebnis vor

21.04.26 07:01 Uhr
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Aktien
Raymond James Financial Inc.
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Raymond James Financial präsentiert in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,76 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,95 Prozent erhöht. Damals waren 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,03 Prozent auf 3,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Raymond James Financial noch 3,84 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,79 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,30 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,38 Milliarden USD, gegenüber 15,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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