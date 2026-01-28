Ausblick: Raymond Lifestyle stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Raymond Lifestyle wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Raymond Lifestyle für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 7,70 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,380 INR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 16,40 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,94 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 42,65 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,00 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 67,87 Milliarden INR, gegenüber 61,48 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net