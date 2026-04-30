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Ausblick: Recruit gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

14.05.26 07:01 Uhr
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Recruit Holdings Co.Ltd.
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Recruit wird am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 47,54 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Recruit noch 45,82 JPY je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 923,68 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 861,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 338,74 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 271,44 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 3.658,22 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3.557,48 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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