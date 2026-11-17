Ausblick: Red Robin Gourmet Burgers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Red Robin Gourmet Burgers äußert sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,340 USD. Dies würde einen Gewinn von 66,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Red Robin Gourmet Burgers -1,030 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 253,6 Millionen USD – ein Minus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Red Robin Gourmet Burgers 265,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,170 USD im Vergleich zu -1,310 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Red Robin Gourmet Burgers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Red Robin Gourmet Burgers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen