Ausblick: ReNew Energy Global A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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ReNew Energy Global A öffnet am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -14,406 INR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 28,78 Milliarden INR, was einem Umsatz von 335,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,66 INR aus, während im Fiskalvorjahr 0,120 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 138,24 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,15 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.net
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