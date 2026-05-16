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Ausblick: Research Solutions gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Research Solutions Inc
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Research Solutions wird am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,037 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Research Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,0 Millionen USD – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Research Solutions 12,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,040 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 48,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 49,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

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