Rheinmetall-Aktie vor Bilanztag leichter: Experten mit hohen Erwartungen an den Rüstungsriesen
Morgen richtet sich der Blick der Anleger auf Rheinmetall. Der Rüstungskonzern legt die Bilanz für das Schlussquartal 2025 vor. Die Erwartungen der Analysten sind hoch.
Der DAX-Konzern Rheinmetall lädt zur vierteljährlichen Finanzkonferenz, um die Bücher für das am 31. Dezember 2025 beendete Jahresviertel zu öffnen.
Gewinnexplosion voraus?
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 18,81 Euro je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 10,87 Euro in den Büchern gestanden, was einer Steigerung von 73,05 Prozent entsprechen würde.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 16,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,06 Milliarden Euro gegenüber 3,48 Milliarden Euro im Vorjahrszeitraum.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,29 Euro, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 16,51 Euro vermeldet worden waren. Dies würde einem Aufwärtspotenzial von über 65 Prozent entsprechen.
Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 11,88 Milliarden Euro erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 9,75 Milliarden Euro waren. Die Umsatzprognose entspricht demnach einem Wachstumspotenzial von 21,85 Prozent.
Ob Rheinmetall die Erwartungen treffen kann, bleibt jedoch abzuwarten.
So steht es um die Rheinmetall-Aktie
Am Dienstag bewegt sich die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,31 Prozent tiefer bei 1.620,00 Euro. Von ihrem am 04.10.2025 erreichten 52-Wochen-Hoch bei 2.007,00 Euro ist das Papier noch weit entfernt.
