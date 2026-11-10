Ausblick: Rigaku öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Rigaku wird am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,64 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,94 Prozent auf 22,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Rigaku noch 18,74 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 56,70 JPY im Vergleich zu 50,19 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 101,85 Milliarden JPY, gegenüber 94,19 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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