Ausblick: Rigel Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

02.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rigel Pharmaceuticals Inc Registered Shs
29,60 EUR 0,80 EUR 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Rigel Pharmaceuticals präsentiert am 03.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Rigel Pharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,64 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 293,2 Millionen USD, gegenüber 179,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

