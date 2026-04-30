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Ausblick: Ritchie Brothers Auctioneers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

03.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Ritchie Brothers Auctioneers Inc Registered Shs
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Ritchie Brothers Auctioneers lädt am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,35 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 70,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,790 CAD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,69 Prozent auf 1,58 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Ritchie Brothers Auctioneers noch 1,59 Milliarden CAD umgesetzt.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,97 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,85 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,52 Milliarden CAD, gegenüber 6,41 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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