Ausblick: Rivian Automotive legt Quartalsergebnis vor
Mit Spannung warten die Anleger auf die Bilanz von Rivian Automotive.
Werte in diesem Artikel
Rivian Automotive wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,640 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,960 USD je Aktie erzielt worden.
19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,56 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,99 Milliarden USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,284 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,070 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,51 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,39 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
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