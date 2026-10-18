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Ausblick: RLI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
RLI Corp.
52.50 EUR 1.60 EUR 3.14 %
Charts | News | Analysen

RLI stellt am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,536 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 533,5 Millionen USD gegenüber 509,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,89 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.10.18 RLI Neutral B. Riley FBR
20.10.17 RLI Underperform RBC Capital Markets
09.12.16 RLI Underperform RBC Capital Markets
27.01.16 RLI Neutral Compass Point
21.10.15 RLI Neutral Compass Point

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