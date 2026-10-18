Ausblick: RLI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
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RLI stellt am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,536 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 533,5 Millionen USD gegenüber 509,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,89 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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