DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 67.919 -0,1%Euro 1,1140 ±0,0%Öl 98,3 +0,0%Gold 4.066
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Rocket Lab informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rocket Lab Corporation Registered Shs
47.35 EUR 5.55 EUR 13.28 %
Charts | News | Analysen

Rocket Lab präsentiert in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,067 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rocket Lab noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 65,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 257,2 Millionen USD gegenüber 155,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,286 USD im Vergleich zu -0,370 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 959,1 Millionen USD, gegenüber 601,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Rocket Lab Aktie News

Werbung

Rocket Lab Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rocket Lab nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.