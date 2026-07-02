Ausblick: Roko (publ) Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

16.07.26 07:01 Uhr

Roko (publ) Registered B wird am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 18,00 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Roko (publ) Registered B einen Gewinn von 12,24 SEK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Roko (publ) Registered B nach den Prognosen von 4 Analysten 1,96 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 25,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,56 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 71,84 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 51,63 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,88 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,45 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net