Ross Stores wird am 19.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ross Stores noch ein Gewinn pro Aktie von 1,58 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ross Stores nach den Prognosen von 18 Analysten 6,25 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,60 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,50 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,61 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,76 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 22,75 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net