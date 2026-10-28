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Ausblick: Royal Dutch Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)
93.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Royal Dutch Shell wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,60 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Royal Dutch Shell noch 1,81 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Royal Dutch Shell im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 93,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 37,68 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,65 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,07 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 352,04 Milliarden USD, gegenüber 257,93 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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