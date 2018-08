Ausblick: Royal UNIBREW A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Royal UNIBREW A-S wird am 27.08.2018 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2018 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Royal UNIBREW A-S für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,21 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,40 DKK je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,03 Milliarden DKK – das wäre ein Zuwachs von 11,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,83 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,20 DKK, gegenüber 16,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 7,02 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,38 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net