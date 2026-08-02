Ausblick: Royal UNIBREW A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Royal UNIBREW A-S veröffentlicht am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 11,37 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 10,60 DKK je Aktie erzielt worden waren.
8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,41 Milliarden DKK – das würde einem Abschlag von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,44 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 34,47 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 31,40 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 15,82 Milliarden DKK, gegenüber 15,72 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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