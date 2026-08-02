DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,02 -2,8%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.450 -0,0%Euro 1,1570 ±0,0%Öl 88,5 +1,7%Gold 4.376
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Royal UNIBREW A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Royal UNIBREW A-S
61.65 EUR 0.65 EUR 1.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Royal UNIBREW A-S veröffentlicht am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 11,37 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 10,60 DKK je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,41 Milliarden DKK – das würde einem Abschlag von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,44 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 34,47 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 31,40 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 15,82 Milliarden DKK, gegenüber 15,72 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Royal UNIBREW A-S Aktie News

Werbung

Royal UNIBREW A-S Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Royal UNIBREW A-S nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.