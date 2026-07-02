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Ausblick: RugVista Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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RugVista Group Registered lädt am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,427 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte RugVista Group Registered 0,260 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 161,7 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,5 Millionen SEK in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,79 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,01 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 856,9 Millionen SEK, gegenüber 784,4 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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