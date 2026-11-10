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Ausblick: Rumble A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Rumble Inc Registered Shs -A-
4.45 EUR -0.03 EUR -0.67 %
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Rumble A lädt am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Rumble A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 89,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 259,45 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,493 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,320 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 246,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 100,6 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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