DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -0,6%Nas26.225 -1,5%Bitcoin67.213 ±0,0%Euro1,1625 ±0,0%Öl109,3 +3,4%Gold4.538 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 Apple 865985 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 20 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 20 im Überblick
Wertpapierleihe: Der unsichtbare Rendite-Turbo im Portfolio von ETF-Investoren Wertpapierleihe: Der unsichtbare Rendite-Turbo im Portfolio von ETF-Investoren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Ryanair gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

17.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair Holdings PLC (spons. ADRs)
45,80 EUR -0,60 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ryanair wird am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,978 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ryanair noch ein Verlust pro Aktie von -0,590 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ryanair in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,14 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,09 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 14,97 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Ryanair und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Ryanair Holdings PLC (spons. ADRs)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ryanair Holdings PLC (spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
07.06.2019Ryanair BuyDeutsche Bank AG
05.06.2019Ryanair HoldCanaccord Adams
11.01.2018Ryanair BuyUBS AG
26.01.2017Ryanair BuyCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
07.06.2019Ryanair BuyDeutsche Bank AG
11.01.2018Ryanair BuyUBS AG
26.01.2017Ryanair BuyCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Ryanair HoldCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ryanair Holdings PLC (spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen