Ausblick: Ryanair gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ryanair wird am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,978 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ryanair noch ein Verlust pro Aktie von -0,590 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ryanair in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,14 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,09 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 14,97 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net