Ausblick: Ryanair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zahlen voraus

Ryanair präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Ryanair gibt am 18.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,418 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 49,29 Prozent verringert. Damals waren -0,280 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ryanair in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,62 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,30 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

19 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 15,46 Milliarden EUR, gegenüber 13,95 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net