DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -0,6%Nas26.225 -1,5%Bitcoin67.213 ±0,0%Euro1,1625 ±0,0%Öl109,3 +3,4%Gold4.538 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 Apple 865985 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 20 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 20 im Überblick
Wertpapierleihe: Der unsichtbare Rendite-Turbo im Portfolio von ETF-Investoren Wertpapierleihe: Der unsichtbare Rendite-Turbo im Portfolio von ETF-Investoren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen voraus

Ausblick: Ryanair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

17.05.26 07:01 Uhr
Ausblick: Ryanair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

Ryanair präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
22,41 EUR -0,55 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ryanair gibt am 18.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,418 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 49,29 Prozent verringert. Damals waren -0,280 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ryanair in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,62 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,30 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

19 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 15,46 Milliarden EUR, gegenüber 13,95 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ryanair

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ryanair

DatumRatingAnalyst
12.05.2026Ryanair OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Ryanair NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2026Ryanair OutperformBernstein Research
22.04.2026Ryanair OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Ryanair OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Ryanair OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026Ryanair OutperformBernstein Research
22.04.2026Ryanair OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Ryanair OutperformBernstein Research
17.04.2026Ryanair OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Ryanair NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.03.2026Ryanair Market-PerformBernstein Research
20.02.2026Ryanair Market-PerformBernstein Research
29.01.2026Ryanair NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026Ryanair Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.01.2022Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
12.11.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
02.11.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
29.07.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
25.02.2020Ryanair UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ryanair nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen