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Ausblick: Safe Bulkers legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

16.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Safe Bulkers Inc
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Safe Bulkers lädt am 17.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,105 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,79 Prozent auf 65,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,760 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 293,1 Millionen USD, gegenüber 275,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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