DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,40 -1,5%Nas26.274 +0,1%Bitcoin69.093 -0,4%Euro1,1755 -0,2%Öl104,9 +0,3%Gold4.717 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power meldet durchwachsene Zahlen -- Siemens Energy, Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
Top News
Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Sagar Cements legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

12.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sagar Cements Ltd Registered Shs
186,00 INR -2,40 INR -1,27%
Charts|News|Analysen

Sagar Cements wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,850 INR gegenüber -5,590 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,46 Prozent auf 7,66 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -8,380 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -16,580 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 26,20 Milliarden INR, gegenüber 22,11 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Sagar Cements Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen