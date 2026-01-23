Ausblick: Sagar Cements legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Sagar Cements wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,850 INR gegenüber -5,590 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,46 Prozent auf 7,66 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -8,380 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -16,580 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 26,20 Milliarden INR, gegenüber 22,11 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sagar Cements
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sagar Cements
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent