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Ausblick: SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A)
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SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) lädt am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,193 CNY gegenüber 0,260 CNY im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 7,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 158,73 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 170,11 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,984 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,890 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 668,53 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 652,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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