Ausblick: SailPoint stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SailPoint stellt am 09.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,043 USD je Aktie gegenüber -0,420 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 19 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,65 Prozent auf 275,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 230,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,318 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,540 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,27 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net