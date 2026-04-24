DAX24.129 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9800 +1,2%Nas24.837 +1,6%Bitcoin66.532 +0,5%Euro1,1717 ±0,0%Öl105,3 -0,6%Gold4.709 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Microsoft 870747 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus
Top News
Trotz starker Performance der AMD-und Intel-Aktien: Experte hat einen anderen Favoriten Trotz starker Performance der AMD-und Intel-Aktien: Experte hat einen anderen Favoriten
Wie viel Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten Wie viel Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: SAKURA Internet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

26.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAKURA Internet Inc
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

SAKURA Internet wird am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 13,69 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SAKURA Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 32,83 JPY in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,02 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,13 Milliarden JPY aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,34 JPY, gegenüber 75,23 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 35,50 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 31,41 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SAKURA Internet Inc

DatumMeistgelesen