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Ausblick: Sally Beauty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

10.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sally Beauty Holdings IncShs
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Sally Beauty wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,410 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sally Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sally Beauty in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 900,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 883,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,07 USD je Aktie, gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,75 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Sally Beauty Holdings IncShs

DatumRatingAnalyst
16.10.2017Sally Beauty BuyD.A. Davidson & Co.
07.07.2017Sally Beauty NeutralD.A. Davidson & Co.
06.02.2017Sally Beauty NeutralB. Riley & Co., LLC
16.12.2016Sally Beauty Market PerformBMO Capital Markets
20.04.2016Sally Beauty HoldBB&T Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.10.2017Sally Beauty BuyD.A. Davidson & Co.
16.12.2016Sally Beauty Market PerformBMO Capital Markets
26.01.2016Sally Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.02.2015Sally Beauty BuyB. Riley & Co., LLC
14.11.2014Sally Beauty BuyB. Riley & Co., LLC
DatumRatingAnalyst
07.07.2017Sally Beauty NeutralD.A. Davidson & Co.
06.02.2017Sally Beauty NeutralB. Riley & Co., LLC
20.04.2016Sally Beauty HoldBB&T Capital Markets
10.11.2015Sally Beauty PerformOppenheimer & Co. Inc.
10.08.2015Sally Beauty Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

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