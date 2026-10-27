DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,47 -0,3%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.245 -0,5%Euro 1,1161 -0,1%Öl 115,8 -0,0%Gold 4.000 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Salmon Evolution präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salmon Evolution Holding AS Registered Shs
0.29 EUR 0.00 EUR -1.18 %
Charts | News | Analysen

Salmon Evolution wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,116 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,00 Prozent verringert. Damals waren -0,100 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Salmon Evolution in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 103,7 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 86,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,338 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,370 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 459,7 Millionen NOK, gegenüber 325,3 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Salmon Evolution Aktie News

Werbung

Salmon Evolution Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salmon Evolution nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.