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Ausblick: SAMSUNG BIOLOGICS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAMSUNG BIOLOGICS CO. LTD. Registered Shs
1.605.000,00 KRW 4.000,00 KRW 0,25%
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SAMSUNG BIOLOGICS wird am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass SAMSUNG BIOLOGICS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9544,89 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8113,58 KRW je Aktie gewesen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,84 Prozent auf 1.287,39 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.298,27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 41357,35 KRW prognostiziert. Im Vorjahr waren es 26628,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.452,46 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 4.556,97 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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