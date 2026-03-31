Ausblick

Im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen blicken Anleger und Analysten gleichermaßen optimistisch auf SAP.

• Anleger warten gespannt auf Bilanz

• Analysten zeigen sich positiv

• SAP-Aktie gewinnt



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Warten auf Quartalsergebnisse

Am Donnerstag wird SAP nach US-Börsenschluss Einblick in ihre Bücher gewähren und die Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Jahres präsentieren. Die Analysten blicken dabei optimistisch auf den Softwaregiganten: Im Durchschnitt erwarten 17 Experten einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,64 Euro, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,52 Euro bedeuten würde. Auch beim Umsatz wird mit einem deutlichen Wachstum gerechnet: 18 Analysten prognostizieren im Schnitt Erlöse von 9,56 Milliarden Euro, was einem Plus von etwa 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (9,01 Milliarden Euro) entspricht.

Dieser positive Trend soll sich nach Einschätzung der Experten auch im gesamten Fiskaljahr fortsetzen. Für das Jahr 2026 rechnen 29 Analysten im Mittel mit einem deutlichen Ergebnissprung auf 7,18 Euro je Aktie, nachdem im Vorjahr noch 6,14 Euro erzielt wurden. Parallel dazu wird eine Umsatzsteigerung auf insgesamt 40,34 Milliarden Euro erwartet, womit SAP die Marke von 36,80 Milliarden Euro aus dem Vorjahr signifikant übertreffen dürfte.

Kaufempfehlung und Analystenkonsens

Im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen erhielt die Aktie des Softwarekonzerns zudem eine frische Kaufempfehlung der Bank HSBC. Neben HSBC zeigten sich in den vergangenen drei Monaten jedoch auch weitere Experten optimistisch für SAP. Von insgesamt 19 Ratings empfehlen laut TipRanks 15 Analysten das Papier zum Kauf, während 3 empfehlen die Aktie zu halten. Nur ein Experte rät derweil zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 231,19 Euro und entspricht einer Veränderung von 52,94 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 151,16 Euro.

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So reagiert die SAP-Aktie

Trotz einer Kaufempfehlung sowie den Erwartungen an den Quartalsbericht zeigt sich die SAP-Aktie zur Wochenmitte auf rotem Terrain. Im XETRA-Handel gibt das Papier zeitweise um 1,10 Prozent auf 149,50 Euro nach.

Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.net