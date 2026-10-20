Ausblick: SAP SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aktie im Fokus

20.10.26 07:01 Uhr

Bei SAP SE stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

SAP SE gibt am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,81 EUR gegenüber 1,72 EUR im Vorjahresquartal.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,08 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei SAP SE für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,10 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 29 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,05 EUR, gegenüber 6,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 31 Analysten durchschnittlich auf 40,25 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,80 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net