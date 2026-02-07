Ausblick: Sapphire Foods India präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sapphire Foods India wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 INR gegenüber 0,060 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,86 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,11 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,230 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,600 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 31,09 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 28,82 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net