DAX24.129 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,00 ±-0,0%Nas24.837 +1,6%Bitcoin66.375 -1,3%Euro1,1720 +0,1%Öl107,4 +1,4%Gold4.709 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Microsoft 870747 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Geely A0CACX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen überwiegend in Grün - Nikkei mit Rekord -- DAX etwas höher erwartet -- E.ON offenbar kurz vor Übernahme von Ovo Energy -- Allianz, Nordex, Tesla, VW, UniCredit im Fokus
Top News
Ausblick: Airbus SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Airbus SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: United Parcel Service präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: United Parcel Service präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Sapphire Foods India präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

27.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sapphire Foods India Limited Registered Shs
166,40 INR -7,10 INR -4,09%
Charts|News|Analysen

Sapphire Foods India wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 INR gegenüber 0,060 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,86 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,11 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,230 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,600 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 31,09 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 28,82 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Sapphire Foods India Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen