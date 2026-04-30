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Ausblick: Saratoga Investment stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

04.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Saratoga Investment Corp Registered Shs
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Charts|News|Analysen

Saratoga Investment lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,558 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 30,9 Millionen USD – ein Minus von 19,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saratoga Investment 38,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,48 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,02 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 125,4 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 106,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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