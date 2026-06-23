Ausblick: Saratoga Investment veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Saratoga Investment wird am 07.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,558 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 31,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,25 USD je Aktie, gegenüber 2,31 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 125,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 131,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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