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Ausblick: Saratoga Investment veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Saratoga Investment wird am 07.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,558 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 31,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,25 USD je Aktie, gegenüber 2,31 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 125,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 131,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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