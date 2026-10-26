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Ausblick: Sats ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Sats ASA Registered Shs
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Sats ASA Registered lädt am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,610 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sats ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 NOK in den Büchern gestanden.

Sats ASA Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,89 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,35 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,69 Milliarden NOK, gegenüber 5,51 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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