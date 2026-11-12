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Ausblick: SAWAI GROUP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD.
1,678.00 JPY -12.00 JPY -0.71 %
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SAWAI GROUP wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 44,25 JPY gegenüber 8,27 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 51,25 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 149,57 JPY im Vergleich zu 90,39 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 211,34 Milliarden JPY, gegenüber 201,68 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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